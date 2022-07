O'Neill Beach Club viert tiende verjaardag: “Door corona hebben veel jongeren de watersporten ontdekt”

De O’Neill Beachclub is ondertussen een vaste waarde geworden in Blankenberge. Het golfsurfen is er bijzonder populair en sinds 2021 is er een nieuwe hype die erg in trek is: wingfoilen. Christophe: “Dit is een nieuwe vorm van surfen, waarbij je door een soort vlieger (de wing) voortgedreven wordt op een surfplank, waarbij je ongeveer 50 cm boven het water zweeft in plaats van over het water. De plank gaat zweven door een vleugelconstructie die onder de plank is bevestigd. De vraag naar cursussen hiervoor is bijzonder groot.” Poignie wil in de toekomst ook blijvend inzetten op samenwerkingen met verschillende sportfederaties.