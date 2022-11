O'Neill Beach Club sluit zomer af met après-skiparty

Knokke-Heist Martin (75), bezieler van één van ‘s lands mooiste kerststal­len, zoekt vrijwilli­gers om toekomst veilig te stellen: “Traditie mag niet verdwijnen”

Op zijn 75ste is Martin Vanden Broucke nog steeds de drijvende kracht achter de reusachtige kerststal op het Heldenplein in Heist en de tientallen kerstbomen die Ramskapelle en bij uitbreiding Knokke-Heist extra gezellig zullen maken tijdens de eindejaarsperiode. “Ik maak we wel zorgen over de toekomst van mijn project, want ik ben op zoek naar vrijwilligers die in de toekomst een handje kunnen helpen bij het intensieve werk dat mijn passie met zich meebrengt.”

12:54