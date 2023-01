Nieuwjaarsconcert Jan Wuytens in Het Witte Paard

Jan Wuytens is allang geen onbekende meer in de wereld van de showbizz. Met zijn prachtige klassieke stem weet hij menig muzikale harten te veroveren. De combinatie met zijn steengoede liveband maakt van elk concert een muzikaal hoogtepunt. Jan staat volgend jaar gepland in Rome voor een concerttour met een Italiaans ensemble. Er zijn plannen voor een tournee in Praag en voor 2024 staat een tournee in de VS op de agenda. Het Witte Paard werd een echte ‘thuis’ voor hem afgelopen zomer toen hij op het podium stond tijdens de namiddagshows van Jacky Lafon.