Nieuwe telefoonnummers voor enkele Blankenbergse stadsdiensten

Bredene/De Haan Chihuahua doodgebe­ten door twee Amerikaan­se bulldogs, baasje (70) in shock

Twee Amerikaanse bulldogs hebben woensdagmiddag een chihuahua doodgebeten in Bredene. Het hondje maakte weinig kans tegen de twee grotere dieren. Het baasje, een 70-jarige vrouw, was in shock en had verzorging nodig.

21 april