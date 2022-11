Nieuwe schoolbibliotheken voor basisschool Zilvermeeuw

Drie jaar geleden stapte Zilvermeeuw met beide vestigingen, samen met de pedagogische begeleidingsdienst, in een nieuw schoolproject dat als doel heeft de leesmotivatie en het leesplezier te vergroten en het leesniveau van alle leerlingen te verhogen. Zorgcoördinator Wenny Gurdebeke legt uit waarom dit project zo belangrijk is: “Zoals overal in Vlaanderen merkten ook wij dat de leesvaardigheid van onze jeugd sterk achteruitging. We ondervonden dat niet alleen bij het technisch lezen, maar ook en vooral bij het begrijpend lezen. In onze dagelijkse klaspraktijk zagen we dat sommige leerlingen afhaakten: door minder te lezen, ging het lezen minder vlot en deden ze het ook niet zo graag, waardoor ze nog minder lazen. De vicieuze cirkel die zo ontstaat, heeft een negatieve invloed op de taallessen, maar ook op alle andere leergebieden. Daar wilden we als school iets aan doen, want lezen is onze core business!”