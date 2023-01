Nieuwe inschrijvingsprocedure voor alle basisscholen in Blankenberge vanaf volgend schooljaar

Ouders kunnen hun kind online aanmelden tussen 28 februari en 21 maart (om 14 uur) via de website van de school of www.blankenberge.be/kleuter-en-lager-onderwijs. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Daarna krijgt het kind een school toegewezen en ontvangt de ouders op 24 april een bericht via mail of per post. Tussen 24 april en 15 mei kan het kind ingeschreven worden in de toegewezen school. Volgt je kind les in het buitengewoon onderwijs? Voor jou verandert er niets. Een kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs, gebeurt rechtstreeks op de school. Breng wel het verslag van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) mee. Meer info krijg je bij het CLB van de school waar je kind school loopt.