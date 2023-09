Nieuwe editie van Uitkerke Kermis

N-VA Blankenber­ge zamelt opnieuw schoolge­rief in

In het kader van Uitkerke Kermis organiseert N-VA Blankenberge opnieuw een inzamelactie van schoolmateriaal. Vanaf maandag 28 augustus tot zondagavond 3 september kan je het gerief in goede staat binnenbrengen in café Sint-Amand. “Met deze actie willen we het thema van kansarmoede in onze badstad blijvend onder de aandacht brengen”, zegt fractieleider Dennis Monte.