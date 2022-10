Nieuwe editie van Petanque tegen Kanker in Blankenberge: “Ik overwon zelf deze vreselijke ziekte en weet hoe belangrijk het is dat er voldoende geld is om blijvend onderzoek te kunnen doen”

BlankenbergeOp vrijdag 7 oktober heeft in Blankenberge een nieuwe editie van Petanque tegen Kanker plaats. Deze activiteit wordt georganiseerd door Vief Blankenberge Petanque en De Doorzetters, de vriendengroep rond Ronald Plovie (62) die 10 jaar geleden zelf getroffen werd door kanker, en ondertussen al meer dan 250.000 euro inzamelde dankzij diverse acties. “Volgend jaar willen we met 3 teams aan de start verschijnen van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker en daarvoor moeten we 16.500 euro inschrijvingsgeld betalen.”

Het was op 1 maart 2012 dat bij Ronald schildklierkanker vastgesteld werd. Drie weken later werd zijn schildklier verwijderd en moest hij ook één stembandzenuw inleveren. Maar na verschillende ingrepen kan hij zich weer goed verstaanbaar uitdrukken. “Ik had mezelf voorgenomen dat ik me bij een goede afloop zou inzetten voor Kom op tegen Kanker. Via kaarsenverkoop en sponsoring begon ons gezin geld in te zamelen. Al gauw kregen we ook de steun van vrienden en ons team De Doorzetters kreeg vorm”, vertelt Ronald. Medio september 2012 schreef de Blankenbergenaar zich voor de allereerste keer in voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. In 2013 en 2014 zat hij zelf op de fiets en en daarna sprong ook zijn dochter Clairanne in het zadel. Dit jaar verschenen De Doorzetters voor de achtste keer aan de start met 4 teams.

Quote Ik heb er het volste vertrouwen in dat de opbrengst van de 100 km voor Kom Op Tegen Kanker goed besteed wordt Ronald Plovie, Oprichter De Doorzetters

Met de 5de editie van het petanquetornooi hopen De Doorzetters opnieuw een mooie geldsom bijeen te krijgen. Iedere deelnemer moet minimum 5 euro betalen om mee te spelen maar schenkingen van een hoger bedrag zijn natuurlijk meer dan welkom. Ronald: “De winst van alle drank die vrijdag in ons kaartershuisje verkocht wordt, gaat ook integraal naar Kom Op Tegen Kanker. Dat is een mooie ondersteuning die we krijgen van Vief Blankenberge Petanque waarvan ik secretaris ben.” Door het jaar heen organiseren De Doorzetters ook een verkoop van wijn, cava, prosecco en kaarsen en kunnen ze op financiële giften rekenen van enkele ondernemingen. Die centen zijn nodig om de deelname aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker te kunnen betalen want per team kost het 5.500 euro om aan de start te mogen verschijnen.

Volledig scherm Ronald Plovie © RV

De opbrengst van de 1000 km gaat elk jaar naar wetenschappelijk kankeronderzoek. Vaak is dat soort patiëntgericht onderzoek commercieel minder interessant, waardoor de farmaceutische industrie er niet in investeert. Ook voor onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers, is er soms te weinig interesse omdat het aantal patiënten te klein is. Tot slot zijn de middelen die de overheid ter beschikking stelt, slechts beperkt. Ronald heeft zelf ondervonden hoe belangrijk dat onderzoek is voor mensen die getroffen worden door kanker. “Tijdens mijn operatie ben ik 1 stemband verloren. Ze hebben een siliconenblokje ingeplant in de verlamde stemband zodat het contact met mijn goede stembanden weer mogelijk was. Nadien hebben ze ook nog een implantaat erin geplaatst. Dat zijn allemaal inzichten die voortkomen uit onderzoeken.” Ronald heeft er het volste vertrouwen in dat de opbrengst van de 1000 km goed besteed wordt want bij de start van elk werkjaar komen er specialisten uitvoerig toelichting geven over hun onderzoeksprojecten en tijdens een infoavond stellen ze hun resultaten voor.

Petanque tegen Kanker op vrijdag 7 oktober vanaf 13u30 in het Koning Albert I - Park in Blankenberge. Iedereen speelt 3 spelletjes. De deelnameprijs is minimum 5 Euro maar meer kan en mag.

