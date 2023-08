Nieuwe editie van Paravangfeesten

Blikvanger van nieuw Brugs bouwpro­ject is meteen ook het struikel­blok: “Vooral de hoogte is een probleem”

Het stadsbestuur van Brugge bindt dan toch in voor de bouw van een woontoren van 50 meter hoog in het Kaaidistrict, langs de ringweg R30. Begin juli weigerde het schepencollege al de aanvraag voor dit project, omdat er geen adviezen van experten beschikbaar waren. Die zijn er nu wel: “De hoogte is een probleem”, zegt schepen Franky Demon.