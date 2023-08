Nieuwe editie van Familiedag

Ook Kringwin­kel ‘t Rad trekt naar Seafront in Zeebrugge: “In Knok­ke-Heist vonden we geen alterna­tief voor ons verouderde pand”

Kringwinkel ’t Rad opent op vrijdag 1 december een nieuwe stek op de maritieme Seafrontsite in Zeebrugge. Het wordt met zijn 1.200 vierkante meter driemaal groter dan het huidige pand in Knokke-Heist. Die winkel verdwijnt. “De beschikbare panden, met ruime parkeermogelijkheden die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, bleken schaars in Knokke-Heist”, zegt commercieel manager Frederick De Paepe.