Nieuw wandelpad in Woonzorgcentrum De Strandjutter

Keizerin Maria Theresa van Oostenrijk hangt terug naast haar man in het stadhuis van Blankenber­ge

Sinds deze week hangt het portret van Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk opnieuw in de grote hal van het stadhuis van Blankenberge naast het portret van haar man Frans I Stefan. Het schilderij was enkele maanden weg voor restauratie nadat het waterschade had opgelopen ten gevolge van een lek in het dak van het stadhuis.