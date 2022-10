Nieuw project van Lindenhof met 4 moderne woningen in Scharebrugstraat

Brugge Wie gaat shoppen bij horeca- of voedingsza­ken in Brugge maakt in november kans op kaasplank, configuren of ijsbuches

Wie tijdens de maand november gaat eten of shoppen bij één van de 50 deelnemende horeca- of voedingszaken in Brugge aan de actie PROEF, maakt kans op lekkere prijzen of een van de hoofdprijzen.

26 oktober