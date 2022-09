Nederlander wil mildere straf voor cannabisplantage in Blankenberge

De politie kreeg op 28 september 2020 een melding over schoten in een woning in de Ruiterstraat in Blankenberge. De bewoner verklaarde dat hij zijn luchtdrukpistool aan het demonstreren was aan een kameraad. Door de duidelijke cannabisgeur en de hitte in het pand kreeg de politie argwaan. Op de zolder werd inderdaad een cannabisplantage van 680 planten aangetroffen. Eerder zou er al eens 20 kilogram cannabis geoogst zijn.