Neal Rombaut (34) opent eigen zaak in Blankenberge: “Het kriebelde om weer in de horeca te staan”

Volledig scherm Neal Rombaut is de uitbater van De Kroeg in Blankenberge. © Benny Proot

In het verleden was Neal gerant van een nachtzaak in het Brugse, daarnaast was hij ook nog mede-eigenaar van een danscafé in Blankenberge. De voorbije 6 jaar was hij echter aan de slag in de haven van Zeebrugge. “Het was al enkele jaren dat die 9-to-5-job me begon te vervelen. Ik zocht dus een nieuwe uitdaging. Net voor de pandemie had ik een ander pand gezien dat me echt beviel, maar ik was jammer genoeg net te laat om het te kopen. Tijdens de zomer zag ik dat het pand in de Franchommelaan 94 te huur stond en die kans heb ik met beide handen gegrepen”, vertelt Neal.

Nieuw interieur

Voorheen was er op deze locatie een paellarestaurant gevestigd. Neal besliste het volledige interieur naar zijn concept aan te passen. Daarom voerde hij stevige verbouwingswerken uit, met onder meer een nieuwe lambrisering en een nieuwe toonbank. “Ik omschrijf het als een hippe bruine kroeg maar het is geen doorsnee pintencafé. Ik serveer ook lekkere hapjes. Je kan verschillende soorten planken kiezen, waarbij je een lekker biertje of glas wijn kan degusteren. Op mijn worstenplankje vind je bijvoorbeeld 5 verschillende soorten worst die ik zelf bak met 2 sausjes. Ook mijn nachoschotel bereid ik zelf. Het mogen dan de standaardzaken zijn die je in een andere zaak ook vindt, maar ik geef er mijn eigen touch aan. Ik merk dat het in de smaak valt bij de klanten, want ze posten foto’s op hun sociale media omdat ze het zo lekker en origineel vinden.” Op termijn wil Neal zijn eetkaart nog uitbreiden met 3 gerechten.

Volledig scherm Neal Rombaut opende De Kroeg in Blankenberge. © Benny Proot

Met “De Kroeg’ mikt hij op een publiek tussen 25 en 85 jaar. Neal wil zich niet profileren als een nachtzaak. “De mensen dachten dat ik een jongerencafé zou starten omdat ik uit die branche kom, maar ik heb er bewust voor gekozen om dat deze keer niet te doen. Ik open rond 11 uur en ik blijf open tot 1 uur. Dat is voor mijn concept laat genoeg, want daarna is er een ander publiek op pad. De Jachthaven in Blankenberge is trouwens niet de juiste locatie om een nachtzaak te starten want er wonen veel tweedeverblijvers en die zouden het niet appreciëren als ik hier volle bak muziek zou beginnen te draaien.” Neal is wel van plan om evenementjes te organiseren tot in de vroege uurtjes, naar aanleiding van speciale gelegenheden zoals de Havenfeesten, carnaval en nieuwjaarsdag. Het feit dat er al flink wat horecazaken zijn in de buurt schrikt hem niet af. “Hoe meer zaken open zijn in de straat, hoe meer volk er komt. Ook van de restaurants in mijn straat kan ik zeker wat publiek halen die na hun eten nog iets wil komen drinken”, besluit hij.

De Kroeg ligt langs de Frachommelaan 94 in Blankenberge en is alle dagen geopend vanaf 10 uur. De sluitingsdag is woensdag.

Volledig scherm Neal Rombaut opende De Kroeg in Blankenberge. © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.