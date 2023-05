Natuurpunt Blankenberge organiseert Wilde Snuitdag op zondag 14 mei

Feestavond op festival Bomboclat eindigt in rechtbank: "Ik ben gestopt toen ze dat duidelijk zei”

Een man van 48 riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden voor poging tot verkrachting op de camping van het Bomboclat-festival in Zeebrugge in de zomer van 2021. Volgens het parket randde hij een vrouw aan in een tentje. Maar de man zelf ontkent dat. “We hadden er inderdaad zin in. Maar toen ze duidelijk ‘stop’ zei, ben ik ook gestopt”, klinkt het.