Na corona én coma heropent Dirk Coryn (55) frituur in Blankenberge: “Ik word allicht nooit meer de oude, maar ik ben blij dat ik leef”

Afgelopen woensdag heropende Dirk Coryn (55) zijn Friet-Revue, de frituur en brasserie naast de beroemde feestzaal Het Witte Paard. Het is de plaats waar de goedlachse en joviale Blankenbergenaar net voor zijn coronabesmetting een nieuwe carrière begon, in combinatie met zijn werk voor Het Witte Paard, waar hij al twintig jaar promotie voor voert. Een gedeelte van de frituur zou zelfs omgebouwd worden tot Didi’s Apero, een aperitiefbar met 25 soorten kroketten op de menukaart. Maar Covid-19 stak er een stokje voor.

De ziekte kreeg Dirk flink te pakken, zo vertelde hij eind juni nog uitgebreid in Het Laatste Nieuws. Meer dan zeven weken lag Dirk in een coma. Hij verloor 29 kilogram aan gewicht. “Dokters gaven me twee procent overlevingskans", noteerden we toen. Maar Dirk is een krijger en vocht terug. “Mijn longen hebben alweer een capaciteit van meer dan zeventig procent", zegt hij. “Ook mijn armen en benen, die zo lang stil hebben gelegen, zijn er weer helemaal door. Het zijn enkel mijn voeten die mij zorgen baren.”

Volledig scherm Dirk Coryn in juni dit jaar: fel vermagerd na een wekenlange coma door Covid-19 © Benny Proot

17 kilogram bij

Van de specialist kreeg Dirk deze week te horen dat het allicht niet goedkomt. Hij is voor 90 procent verlamd aan beide voeten, wat stappen zeer moeilijk maakt. “Ik heb er een enorme klop van gekregen, maar een dag later ging het stappen alweer beter. Ik ben geen opgever, ik wil er alles aan doen om weer de oude te worden. Dat zal allicht niet meer lukken, maar ik moet blij zijn dat ik leef. En dat ben ik ook.” Hij ziét er in elk geval weer een stuk beter uit. Ook de kilo’s zijn er stilaan weer bij. “17 kilogram zwaarder”, knipoogt hij. “Maar het is genoeg. Ik moet geen 100 kilogram wegen.”

Bakfiets

Die eeuwige levenslust heeft de frituuruitbater natuurlijk ook te danken aan zijn vele vrienden. In Friet-Revue is het een constant binnen- en buitenlopen van vrienden en kennissen. Enkele vrienden gaven Dirk zelfs een driewieler cadeau, een soort bakfiets waarmee hij straks weer affiches kan verdelen voor de shows in Het Witte Paard. “Ik ben de mensen erg dankbaar", zegt hij. “Er ging een wereld open, plots ben ik weer mobiel. Ik trek mijn plan wel.”

Vaccineren

De plannen om een gedeelte om te vormen tot aperitiefbar bergt Dirk Coryn nog even op. Hij mikt daarvoor op de paasvakantie van 2022. Dat de coronacrisis weer opflakkert, volgt de man evenwel op de voet. “Ik was oorspronkelijk ook sceptisch over vaccineren, maar nu roep ik iedereen op om dat massaal te doen. Laat mijn situatie een voorbeeld zijn van hoe fout het kan lopen zonder vaccin.”

