N-VA Blankenberge zamelt schoolgerief in voor kansarme kinderen

N-VA Fractielaider Dennis Monte ligt aan de basis van de actie want in 2019 kon hij heel wat schoolgerief verkrijgen via zijn toenmalige werkgever CVO VTI Brugge. Het gerief zou in de container belanden en dat vond Monte echt zonde wetende dat de aanschaf van schoolgerief toch een hap uit het budget neemt. “Naast deze voorraad werd tijdens Uitkerke Kermesse extra materiaal ingezameld, die via de rommelmarkt opnieuw zijn weg vond naar een tweede leven. Ook deze keer zal ik via mijn werkgever polsen wat er mogelijk is. Momenteel werk ik voor VIVES aan de lerarenopleiding. Daar is onlangs een ‘rebranding’ gebeurt waardoor er mogelijks wat materiaal niet langer kan gebruikt worden.”