N-VA Blankenberge-Uitkerke overhandigt ingezamelde schoolgerief

De oproep die N-VA een tijdje terug lanceerde bleef niet onbeantwoord. Particulieren maar ook verenigingen en onderwijsinstellingen schonken zowel gebruikt materiaal in goede staat als nieuw aangekocht schoolgerief. “Wat enkele jaren terug bescheiden begon vanuit een overschot aan materiaal bij mijn voormalig werkgever, is vandaag uitgegroeid tot een mooi project. In de gesprekken met de directies werd duidelijk dat er enige vrees is voor wat komen zal, nu deze crisis een steeds groter aandeel van de bevolking in armoede stuwt. Deze kleine initiatieven zijn misschien een druppel op een hete plaat, maar niets doen is ook geen optie”, zegt Dennis Monte. In december zal de partij speelgoedpakketten uitdelen aan kansarme kinderen in de badstad.