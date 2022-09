N-VA Blankenberge steunt voorstel van stadsbestuur om eigen windmolenpark uit te bouwen

Blanken­berg­se stadsbe­stuur neemt extra maatrege­len tegen de spreeuwen

Na het broedseizoen, vanaf juni, vormen spreeuwen grote groepen om zich beter te beschermen tegen roofvogels en roofdieren. Om ‘s nachts veilig te slapen, gaan ze met honderden of zelfs duizenden samenhokken op slaapplaatsen. Hun luchtacrobatie mag bij valavond dan wel een schitterend spektakel vormen, ze zorgen zeker in stedelijke gebieden voor overlast. En dat was de voorbije zomeravonden onder meer het geval in Uitkerke. Daarom neemt het stadsbestuur van Blankenberge nu extra maatregelen.

8 september