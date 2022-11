N-VA Blankenberge maakt zich ongerust rond plannen voor ondergrondse parking met toekomstige bouwput op de Grote Markt

Tijdens de gemeenteraad van Blankenberge polste gemeenteraadslid Kathleen Haegeman (N-VA) naar de stand van zaken rond het dossier op de Grote Markt waar de meerderheid een ondergrondse parking zou willen realiseren. Ze verwees daarbij naar werken in Knokke-Heist en in de Graaf Jansdijk waar een bouwput schade zou veroorzaakt hebben in het verleden. “Ik betreur de onzekerheid voor de omwonenden en handelaars die blijft duren.”

Het oppositieraadslid stelde dat de huidige coalitie bij zijn aantreden de plannen van het toenmalige bestuur voor de heraanleg van het marktplein meteen in de prullenmand gooide. “Voor vele inwoners en vooral handelaars is dit een gemiste kans om op korte termijn een groene open ruimte met parkeergelegenheid te scheppen die voldeed aan ieders behoefte en op maat van Blankenberge-Uitkerke”, zegt Haegeman.

Verwijzing naar Knokke-Heist en Graaf Jansdijk

“Het nieuwe bestuur plant om een grote bouwput aan te leggen, met alle hinder en kosten die daarmee gepaard gaan, om toch maar een ondergrondse parking te realiseren. In Knokke-Heist werden onlangs bij soortgelijke bouwput een 30- tal woningen beschadigd door scheuren en verzakkingen, ondanks voorafgaande studies. Men is nu ook bezig met die studieronde maar dat geeft geen garanties. De bewoners rond onze Grote Markt zijn dan ook terecht ongerust voor de gevolgen van dit megaproject. Ik verwijs tenslotte ook nog eens naar aanleg van de ondergrondse parking in de Graaf Jansdijk in onze badstad waarbij de schade en onvoorziene kost ook groot was”, vult de N-VA politica aan.

In een reactie zei schepen Jurgen Content (Vooruit) dat de vergelijking met de Graaf Jansdijk hem ietwat scheefgetrokken leek. “Daar zijn aantoonbare fouten gebeurd en het probleem was dat er ergens in de kleine letters in het contract vermeld stond dat elke fout van de een of andere partij een fout van het stadbestuur was en bijgevolg moesten wij het gelach betalen.”

Traject opgestart

Over het dossier rond de Grote Markt kon Content niet veel zeggen omdat de procedure momenteel loopt. “We hebben het traject opgestart en er is nu een marktbevraging bezig bij een tiental partijen. Het is Farys die dit begeleidt. Tegen uiterlijk 16 november moesten kandidaten laten weten of ze interesse hebben en tegen 8 december moet de vragenlijst van TMVW ingevuld worden. Daarna volgen gesprekken tussen Farys en de geïnteresseerden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.