N-VA Blankenberge kritisch voor aanpassing meerjarenplan: “De begroting zal staan of vallen met de verkoop van enkele eigendommen”

BLANKENBERGETijdens de Blankenbergse gemeenteraad was N-VA kritisch voor het lokaal bestuur, dat volgens de oppositiepartij onlangs een goednieuwsshow verspreidde over de aanpassing van het meerjarenplan . “Het resultaat is vooral heel veel onzekerheid over de toekomst en een verlies aan koopkracht voor de werkende middenklasse”, zegt raadslid en voormalig burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Zij herhaalde ook nog eens dat haar partij niet gelukkig is dat het stadsbestuur de tarieven voor het parkeren en de strandcabines verhoogde om aan extra inkomsten te geraken. “In jullie meerjarenplanaanpassing worden ook enkele heel belangrijke verkopen vermeld. Het gaat om het Noordzeezwembad, d’Hoogploate, het Casino, de Bezaan, de gronden van het recyclagepark en de Wullok. De begroting zal staan of vallen met de verkoop van deze eigendommen. Het casinoproject staat nog steeds ingeschreven bij de investeringsontvangsten voor 10 miljoen euro. Doordat dit project wordt doorgeschoven van 2023 naar 2025 werd zelfs nog 10 miljoen bijgeleend, en dat in tijden van hoge rentes”, stelde de politica. Burgemeester Björn Prasse (Open Vld) reageerde dat die verkopen ook al opgenomen waren in het meerjarenplan dat opgesteld werd bij de start van deze legislatuur toen N-VA nog in de meerderheid zat.

Toekomst van woonzorgcentrum

“In tegenstelling tot dit bestuur ben ik eerder ongerust over de uitkomst van dit verhaal, want ook over de toekomst van het woonzorgcentrum wordt niets vermeld”, vulde Dumery aan. Prasse repliceerde: “De afgelopen maanden gingen we met verschillende partners in gesprek hierrond. We zullen dan ook heel binnenkort een beslissing nemen om een bepaalde richting uit te gaan. Dat zal heel wat zaken verhelderen voor de gemeenteraad, maar door de procedure mogen we daar nu niks over vrijgeven.”

Dat men voor deze begroting niet raakt aan het sociale aspect was volgens N-VA-fractieleider Dennis Monte ook geen eerlijke analyse. “De armoedetoets staat nog steeds ingeschreven in de meerjarenplanning, terwijl in een vorige gemeenteraad al werd aangegeven dat dit niet meer voor deze legislatuur zou zijn wegens ‘te moeilijk’.”

