Muriel Defever van Dance NRGY kijkt uit naar het nieuwe dansseizoen zonder beperkingen: “De voorbije 2 jaren waren heel zwaar voor ons”

BlankenbergeZe begon op haar vierde met ballet en in 2005 ging een grote droom in vervulling: de start van haar eigen dansschool. In september 2019 brak een nieuw hoogtepunt aan en nam Dance NRGY zijn eigen gebouw in de Gildestraat in Uitkerke in gebruik. Maar het sprookje werd al snel abrupt verstoord want op vrijdag 13 maart 2020 startte een donkere periode met de afkondiging van de eerste lockdown. “Het waren mentaal 2 heel lastige jaren maar de honger naar een nieuw dansseizoen zonder beperkingen is enorm groot.”