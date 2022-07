MNM is gestart met zijn uitzendingen vanop de zeedijk in Blankenberge en daar is Torhoutenaar Brahim heel blij mee: “Dit voelt een beetje aan als thuiskomen”

Tot op zijn 23e woonde de sympathieke radiomaker, die bij het grote publiek bekend raakte dankzij zijn deelname aan Idool 2003, in Torhout. Nu MNM deze zomer in Blankenberge zijn vaste stek heeft, mijmert Brahim terug naar zijn jeugd waarin hij vakantiejobs deed in een pizzeria langs de kust en een restaurant op het Zand in Brugge. “Ik vind het fantastisch om terug te keren naar mijn provincie. Ik start hier om 9 uur met de voorbereidingen van mijn programma en voor ik terugkeer naar huis, eet ik nog snel een hapje. Begin augustus heb ik wel even vakantie en dan ga ik waarschijnlijk een reisje plannen maar de komende weken gaan we hier alvast keihard knallen met MNM.”