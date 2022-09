Mitch De Geest (Open Vld) maakt de balans op van de zomerevents in Blankenberge: “Met een aantal organisatoren zullen we duidelijker afspraken maken”

“De meerwaarde van de liveradio van MNM was vooral dat Blankenberge twintig à dertig keer per dag vermeld werd op de radio. Westtoer droeg ook een deel van de kosten hiervan omdat de watersporten ook gepromoot werden. We zijn dit aan het evalueren om te bekijken als we volgende zomer opnieuw iets zullen doen met radio naast Radio 2 Zomerhit.” Het concept van De Mol aan Zee lag nog vast vanuit de vorige legislatuur. De Geest meent dat dit het laatste jaar was dat dit format in Blankenberge te zien was en dat het tijd is voor iets nieuws aan het Vuurtorenplein. De stad zal in dialoog gaan met Twice Entertainment om te bespreken of ze eventueel een ander concept kunnen aanbieden. “Er kwamen heel veel families met kinderen naar de expo rond #LikeMe in de Pier en de meet & greets op woensdag lokten een massa volk”, vult de schepen aan. Ook Vlaanderen Feest, de twee avonden vuurwerk, de Paravangfeesten en Vlaanderen Zingt evalueert hij als positief.

Volledig scherm MNM gezichten Brahim en Astrid Demeure in de zomerstudio op de zeedijk. © Filip Vanden Berghe

Voor de Lotto Muziekshow, de Familiedag en Belgian Beers wil het lokaal bestuur duidelijker afspraken maken met de organisator. “Zo was er bijvoorbeeld een stuk van het terrein afgebakend voor een externe sponsor en we waren daar niet van op de hoogte. We gaan er in de toekomst voor zorgen dat dit contractueel beter vast ligt. Dat geldt ook voor de vip-tent naar aanleiding van Radio 2 Zomerhit waar we onze verwachtingen naar Radio 2 nog meer op voorhand moeten communiceren. Aan de organisatoren van Aperotime op het Koning Leopold III-plein hebben we gemeld dat de muziek te luid stond.”

Voor het bloemencorso en Uitkerke Kermis had de liberale politicus niks anders dan lof. Woensdag was er een briefing over alle campagnes die de stad deed via sociale media. “Zo zullen we nog meer gesegmenteerd adverteren. Volgend jaar zullen we ook beter kunnen meten hoeveel mensen uit het binnenland we effectief in Blankenberge krijgen dankzij de sociale media maar meer kan ik daar momenteel nog niet over zeggen”, besluit De Geest.

Volledig scherm Het Bloemencorso lokte een massa volk. © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.