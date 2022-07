Mike en Jeffrey moeten nog 400 kilometer fietsen om zondag opnieuw in Blankenberge aan te komen: “We zullen blij zijn als we weer thuis zijn want de laatste loodjes wegen het zwaarst”

BlankenbergeVrijdagmorgen 1 juli vertrokken jeugdvrienden Mike Van Steenkiste en Jeffrey Demeulemeester vanop de zeedijk van Blankenberge voor een fietstocht rond de volledige landsgrenzen van de Benelux. Van de beoogde 2750 kilometer moeten er de komende dagen nog 400 getrapt worden. En dan is er nog die extra uitdaging: 8000 euro proberen in te zamelen om een BeleefTV te kunnen schenken aan de vzw Unie-k en centrum Ons Erf in Brugge. Op enkele dagen voor hun thuiskomst spraken we met initiatiefnemer Mike.

Dinsdagnamiddag maakt de Zwankendammenaar gebruik van een rustpauze om ons te woord te staan. Na drie en een halve week begint de zware fysieke inspanning in de kleren te kruipen. “Mentaal zit het nog steeds goed want we zijn op elkaar afgestemd. Als we ‘s avonds elk in onze eigen tent zitten, valt er ook wel eens een stilte maar dat is normaal als je zoveel met mekaar optrekt. Soms raak je dan ook eens uitverteld”, zegt Mike.

Volledig scherm Op 1 juli zijn de jeugdvrienden vertrokken vanuit Blankenberge. © Benny Proot

Tijdens hun passage in Nederland kon het duo 3 keer gratis overnachten dankzij vrienden die ze er kennen. In Luxemburg vonden ze een plek om te slapen dankzij het concept ‘Welcome to my garden’ waardoor ze ook nieuwe mensen leerden kennen. In Bouillon brachten ze de nacht door in een jeugdherberg. Tien dagen na hun vertrek kwam er een onverwachste wending in hun traject: door ernstige familiale redenen moest Mike noodgedwongen zijn vriend achterlaten. “Ik nam de trein vanuit Groningen en was 7 uur onderweg naar huis. Toen Jeffrey enkele dagen later ons land binnenfietste, hebben we de tocht opnieuw samen voort kunnen zetten.”

Quote Door de verzengde hitte was ik niet meer in staat om te fietsen Mike Van Steenkiste

De hittegolf vorige week heeft de twee fietsers ontegensprekelijk parten gespeeld. Mike: “Toen we in Nederland vertoefden, viel het weer echt wel mee. We hebben zelfs een beetje regen gehad. Op maandag 18 juli steeg de thermometer naar 39 graden. We waren toen op Kneiff - de hoogste natuurlijke heuvel van Luxemburg - en ik was absoluut niet meer in staat om te fietsen door de verzengde temperatuur. ‘s Anderendaags hebben we beslist om een rustdag in te bouwen”, vult Mike aan. Het lastigste stuk van hun parcours lag zoals verwacht in ons buurland Luxemburg en in de Belgische provincie Luxemburg waar ze door bossen fietsten en stukken weg met een stijgingsgraad van 25% moesten trotseren. “We wisten waaraan we begonnen want we hebben natuurlijk enkele maanden vooraf intensief getraind maar eerlijk gezegd kijken we ernaar uit om op 31 juli rond 18 uur terug te zijn aan onze vertrekplaats op de zeedijk van Blankenberge.”

Inzamelactie voor BeleefTV

En dan is er natuurlijk nog die 2e uitdaging: het inzamelen van 8000 euro om een BeleefTV te kunnen schenken aan de vzw Unie-k. Mike heeft daar een speciale reden voor: “Mijn zus Nathalie (37) verblijft in het centrum Ons Erf in Brugge en daarom zamelen we geld in voor de overkoepelende vzw UNIE-k, die ondersteuning biedt aan volwassenen met een mentale en fysieke beperking. Ik weet dat de bewoners heel graag een BeleefTV zouden hebben (een tafel met interactieve spellen die mensen zowel mentaal als in de fijne motoriek stimuleert, red.), maar jammer genoeg krijgen ze geen subsidies daarvoor. We hopen om zo’n toestel cadeau te kunnen doen.” Momenteel staat de teller op 6.245,30€ en er kan nog tot 10 augustus gestort worden via het rekeningnummer BE20 3632 1894 0356. De 2 fietsers konden onder meer rekenen op de financiële steun van Blankenbergenaars Piet Devriendt (De Oesterput) en Michel Van Den Brande (Kontrimo) die beiden 500€ schonken. Arno en Dominique van Het Zeeuwse Kristal doneerden dan weer een bedrag van 750€.

