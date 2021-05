Michel Van den Brande opent eigen horecazaak pas eind deze maand: “Ik dacht dat mijn terrasvergunning in orde was, maar het duurt langer dan verwacht”

T-day, de grote heropening van de horecaterrassen van zaterdag, moest Michel Van den Brande aan zich laten voorbijgaan, maar de stellingbouwer van Kontrimo had wel graag deze week zijn horecazaak Pand 18 geopend. Van den Brande heeft namelijk eindelijk een akkoord met zijn bovenburen. Een bezoekje van de wijkagent vorige week deed dan ook het beste vermoeden. “Die mens was vriendelijk en bevestigde me dat alles in orde was. Daarop heb ik de administratie van de gemeente Blankenberge gecontacteerd of ik een bloembak mocht verplaatsen om het terras uit te breiden. Toen hoorde ik dat ik mijn terras niet zomaar mocht ruimer maken. Daar had ik een vergunning voor nodig.”