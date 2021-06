Michel Van den Brande koopt defibrillators voor heel Blankenberge na hartstilstand van vriend: “Als deze toestellen er waren geweest, leefde Fons misschien nog”

Kontrimo-baas Michel Van den Brande is nog steeds heel aangeslagen wanneer het gaat over het verlies van zijn goede vriend. “Tijdens de lockdown zat Fons in onze bubbel van vier. We aten samen, lachten samen, maakten plezier op evenementen. Hij was een vriend voor het leven. Fons hielp ook in de hotels van Het Witte Paard, dus hij was een graag gezien en gekend figuur in Blankenberge.”