Michel Van den Brande (59) neemt zijn stamcafé over, al gaan bovenburen meteen in het verweer: “Dit hou je toch niet voor mogelijk?”

U herinnert zich mogelijk nog de saga waarin Pand 18 zich in 2018 in bevond: de horecazaak moest in juni van dat jaar sluiten na een jarenlange vete met de bovenburen. Linda Doms en Adrien Van de Kerkhove waren dan al tien jaar de uitbaters van het populaire café op de Grote Markt. Maar volgens de buren werd de geluidslimiet er meermaals overschreden. Nochtans bleek dat niet uit politiecontroles. Tussen 2014 en 2016 nam de politie er 46 geluidsmetingen af. 45 daarvan waren negatief. Niettemin legde een gerechtsdeurwaarder beslag op hun zaak.

Quote Het is mijn hoop dat Linda en Adrien straks weer de zaak uitbaten. Die mensen hebben genoeg afgezien Michel Van den Brande

“Die mensen hebben honderdduizenden euro’s in die zaak gestopt, om toch maar open te kunnen blijven”, zegt Michel Van den Brande, de ondernemer die nationale bekendheid kreeg door het programma ‘The Sky is the Limit’ op VIER, nu Play4. De zaakvoerder van Kontrimo was een regelmatige klant van Pand 18 en stond drie jaar geleden mee op de barricades om de zaak te steunen. “Maar dat kon niet baten. Het is nog altijd onbegrijpelijk. Dit is een café op de Grote Markt van Blankenberge. Uiteraard is hier af en toe wat lawaai. Dat is toch logisch?”

Juridische stappen

Van den Brande wil Pand 18 nieuw leven inblazen. “Ik heb al geïnvesteerd in extra geluidswerende maatregelen. Ik wil me heel constructief opstellen tegenover de buren. Van geluidsoverlast zal geen sprake zijn.” Maar zijn woorden waren vrijdag nog niet koud, of er kwam al een brief binnen waarin de mede-eigenaars van residentie Progres, boven Pand 18, laten weten dat ze juridische stappen zullen ondernemen tegenover de nieuwe eigenaar van de horecazaak. “Dit hou je toch niet voor mogelijk”, briest Van den Brande. “Dit feestje gaat niet door. Deze zaak gaat open, van zodra de horeca weer mag opstarten.”

Sympathie

Want, de stellingbouwer wil eigenlijk het liefst dat de vorige uitbaters Linda en Adrien straks weer achter de tapkraan staan. “Die mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk gehad", weet Van den Brande. “Zo’n mooie zaak mag niet verloren gaan. Daarom zet ik hier mee mijn schouders onder. Ik kom bij meerdere Blankenbergse horecazaken over de vloer. Dat zal ik blijven doen. Maar voor Pand 18 had ik sympathie. Dit wordt mijn nieuwe project.”

Michel Van den Brande. © Florian Van Eenoo Photo News