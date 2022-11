Michael Van Peel in Casino van Blankenberge

Brugge Sashuis is voortaan de nieuwe thuis van ‘Handmade in Brugge’: “Op plaats waar zoveel toeristen komen, staat Brugs ambacht in de kijker”

Het Sashuis aan het Minnewater in Brugge vormt voortaan de thuis van ‘Handmade in Brugge’. Dat is het label voor alle ambachten en makers in de stad: van wafelbakkers tot horlogeherstellers en van meubelmakers tot chocolatiers. Zo wordt de vroegere sluiswachterswoning toch weer gebruikt. “Een ruimte die we eigenlijk niet leeg konden laten staan”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

