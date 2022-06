Medewerkers AXA verzamelen 90 kilo afval op het strand van Blankenberge: "Ik ben geschokt als ik zie wat mensen hier allemaal achterlaten”

BlankenbergeNaar jaarlijkse gewoonte organiseert verzekeraar AXA wereldwijd een week in het teken van duurzaamheid en solidariteit: de “AXA Week for Good”. Eén van de activiteiten die in het oog springen is de opruimactie waarbij medewerkers van het bedrijf zwerfvuil verzamelen. Vandaag was dat ook het geval op het strand van Blankenberge waar de teller op het einde van de dag op 90 kilo stond.

Voor deze activiteit slaat AXA de handen in elkaar met River Cleanup en in Blankenberge verleende ook de vzw Proper Strand Lopers zijn logistieke medewerking. Bestuurslid Eddy Bauters juicht het initiatief toe: “Het is belangrijk dat we de mensen blijven bewustmaken van hoeveel verpakkingen er achterblijven op het strand. Zo hebben we vandaag ook opnieuw zeemeermintranen gevonden. Die korrels zijn het restant van plastic afval dat uiteenvalt en vaak in de maag van vissen en vogels terechtkomt. Deze ochtend deden we het stuk richting Wenduine en vanamiddag wandelen we tussen de reddingspost en de strekdam.”

90 medewerkers zakten naar Blankenberge om de handen uit de mouwen te steken op het strand.

Dina Losifidis, Corporate Responsibility & Affairs Manager van AXA Belgium, is trots dat 500 medewerkers van haar bedrijf deze week in Blankenberge, Verviers, Lanaken en Anderlecht deelnemen aan de opruimbeurten op het strand en langs rivieren. “We hopen dat we andere bedrijven kunnen inspireren om net zoals ons een social teambuildingactiviteit te organiseren.”

Collega’s Sawssan El Mahi en Natacha Altschuler, allebei werkzaam in de afdeling Retail Life, kwamen vanuit Brussel naar Blankenberge om mee te helpen. “Ik vind het een prachtig initiatief want we moeten er echt alles aan doen om onze stranden netjes te houden. Ik ben geschokt als ik zie wat mensen hier allemaal achterlaten terwijl er overal publieke vuilnisbakken staan. We vonden ondermeer peuken, chipszakjes, lege wijnflessen en blikjes”, zegt Sawssan die duidelijk onder de indruk is. “Het is ook fijn om de collega’s beter te leren kennen”, vult haar collega aan.

In totaal werd vandaag 88,7 kilo verzameld.

