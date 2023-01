Massale opkomst voor discowedstrijd van Danssport Vlaanderen en Dance NRGY in Blankenberge

Op zaterdag toonden 270 dansers het beste van hun kunnen. Op zondag tekenden maar liefst 724 dansers present. Zij namen deel in 5 verschillende categorieën: clipdance, solo, duo, small team (4-7 dansers) en formatie (8 of meer dansers). De wedstrijden vonden plaats in Sport Vlaanderen Blankenberge. “We zijn heel tevreden dat we met onze dansschool dit event mochten organiseren. In totaal zakten 36 verschillende clubs af naar deze competitie. Ik hoop natuurlijk ook dat Dance NRGY in de prijzen valt. We hebben een groepje dat voor het eerst deelneemt maar we hebben ook 2 teams die meer ervaring hebben en in de top 3 zouden moeten kunnen eindigen. De jongste dansertjes zijn 8 en de oudste danser is een veertiger”, vertelt Muriel.