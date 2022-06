Marc Coucke gelooft in de uitbreiding van entertainmentgroep Het Witte Paard: "We moeten continu blijven investeren”

Coucke kent Het Witte Paard al heel lang want elke zomer kwam hij er met vrienden om de show bij te wonen. “Vorig jaar belde Ben Van den Keybus me op om te vragen of ik zijn medevennoot wou worden en onze overeenkomst was heel snel geklonken. Ik begreep dan ook meteen dat de groep in extra hotels moest investeren want ik herinner me dat het niet leuk was dat er altijd iemand BOB moest zijn om na de show nog naar huis terug te rijden”, zegt de zakenman. Ondertussen nam de groep al 2 extra hotels over wat het totaal op 7 brengt. “We gaan deze zomer kijken of dat volstaat om het aantal overnachtingen op te vangen dus voorlopig staan er geen concrete nieuwe overnames meer gepland”, zegt Coucke. Hij verwijst hierbij ook nog naar de uitbreiding van de feestzaal waardoor er 31 extra hotelkamers zullen bijkomen.