Mannen krijgen 37 maanden cel voor drugshandel in Blankenberge

BLANKENBERGE Computer­cur­sus­sen voor senioren in Blankenber­ge

De komende maanden worden in dienstencentrum De Bollaard in Blankenberge een hele reeks computerlessen voor senioren georganiseerd. In een kleine groep krijg je in heldere taal en aan een rustig tempo alle informatie die je nodig hebt. Elke cursus bestaat uit 4 lessen en kost 20 euro.

11 januari