Man die zich urenlang verschanste na schietpartij: “Ik sliep bijna de hele tijd. En mijn kogels waren op”

BlankenbergeDe man die zich vrijdag urenlang in zijn appartement in Blankenberge verschanste nadat hij een vrouw neerschoot , blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagmorgen. “Waarom hij schoot? Hij dacht dat hij overvallen werd”, zegt zijn advocaat Koen Blomme.

G.V. (45) zit sinds vrijdag in de cel. De man schoot toen een 38-jarige vrouw in haar bil in zijn appartement in Blankenberge. Daarna trok hij zich urenlang terug. Het speciaal interventiekorps moest vanuit Brussel afzakken om hem te overmeesteren. Hij wordt nu niet alleen van poging tot doodslag, maar ook van verkrachting, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verboden wapenbezit. “Hij kocht dat wapen omdat hij zelf ooit met een pistool bedreigd werd. Hij had schrik”, zegt zijn advocaat Koen Blomme.

Die kwam dinsdagmorgen de voorwaardelijke vrijlating van zijn cliënt vragen. Maar dat bleek ijdele hoop. Niet onlogisch, gezien de onduidelijke en warrige verklaring van G.V. Volgens hem gaat het namelijk om één groot misverstand. Hij had thuis met het latere slachtoffer afgesproken. “Plots hoorde ik ’s nachts iets in de badkamer”, verklaarde hij aan de politie. “Ik dacht dat ik overvallen werd. Alweer, want dat was me al eens overkomen. Ik heb dat pistool genomen en heb twee keer door de badkamerdeur geschoten.”

Verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving

Maar niet veel later werd ook het slachtoffer door een kogel geraakt. Die ging dwars door haar bil. Maar volgens G.V. ging dat schot per ongeluk af en wou hij helemaal niet op de vrouw schieten. Opvallend: na de schietpartij was er nog sprake van seks tussen de twee. Volgens G.V. met wederzijdse toestemming, maar volgens het slachtoffer was dat niet het geval. Het parket gaat er dan ook van uit dat G.V. haar dwong, ook om in zijn appartement te blijven.

Uiteindelijk kwam ook de vriend van het slachtoffer ter plaatse. Die belde een ambulance om zijn vriendin naar het ziekenhuis te brengen. Op dat moment kwam ook de oproep binnen dat G.V. zich in zijn appartement verschanst had met een wapen. De politie ontruimde heel wat gebouwen in de omtrek en zette de straten rond het gebouw af. Het speciaal interventiekorps werd vanuit Brussel gestuurd om de situatie te ontmijnen.

Maand langer aangehouden

“Maar mijn cliënt heeft daar het grootste deel door geslapen”, aldus meester Blomme. “Hij had ook helemaal geen kogels meer. Hij had er maar zes en die had hij al afgevuurd.” De zogenaamde ‘botinnekes’ konden uiteindelijk de deur van het appartement inbeuken en G.V. overmeesteren. Hij werd zaterdag door de onderzoeksrechter aangehouden. De man is bovendien al goed gekend bij de politie na eerdere veroordelingen. Dinsdag besliste de raadkamer om hem alvast nog een maand langer in de cel te houden.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.