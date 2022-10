Man (45) die zich urenlang verschanste na schietpartij loste vijf schoten en is vaste klant bij politie: “Iedereen heeft hier schrik van hem”

Roeselare Op huizen­jacht in... Roeselare: “Voor elk wat wils en centraal gelegen in de provincie”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Roeselare. “Hier is het goedkoper wonen dan in andere grote West-Vlaamse steden.

17 oktober