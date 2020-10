Man (29) die eigen moeder (66) neerstak in Blankenberge was al gekend bij politie: vlak voor steekpartij discussieerden ze nog op sociale media

Vzw Clownshuis vestigt officieus wereldre­cord ‘knuffel­wer­pen’ en focust zich op kinderen in quarantai­ne: “Humor en fantasie is wat ze nu nodig hebben”

10 oktober Vzw Clownshuis uit Blankenberge heeft zaterdag een officieus wereldrecord knuffelwerpen gevestigd. Moeilijk was dat niet, aangezien het de eerste officiële poging ooit was ter wereld. Een deurwaarder was er niet omdat dat voor de vzw te duur zou zijn. De recordpoging was dan ook eerder symbolisch om de werking en het 10-jarig bestaan van de vzw in de kijker te plaatsen. “Zeker nu heel veel kinderen verplicht in quarantaine moeten, kunnen we het verschil maken”, zegt Line Van Wassenhoven.