Man (24) op heterdaad betrapt tijdens diefstal in strandbar

Blankenberge Verzorgers in Sea Life Blankenber­ge zwaar aangesla­gen na overlijden blinde zeehond: “Ook de zeeleeuwen Milo en Rocky zullen hun vriend missen”

Het overlijden van zeehond Stevie, die sinds 2007 verbleef in Sea Life Blankenberge, komt hard aan bij de verzorgers. “Woensdag kwam de dierenarts nog langs en we stelden vast dat onze blinde vriend wat meer energie kreeg en zijn gezondheid erop vooruitging. Gisteren heeft de hoofdverzorgster Stevie dood aangetroffen en onze hoop is nu veranderd in verdriet”, zegt Operations Manager Inci Oguz.

17 juli