Los Churros opende vestiging op de dijk van Blankenberge: "Ons geheime recept zal ook hier een succesverhaal worden”

Het was in 2003 dat Guy Collard de lekkernij voor het eerst in België introduceerde nadat hij terugkwam uit Spanje. In ons land moest deze snack nog ontdekt worden maar al snel viel zijn concept in de smaak in Brussel en Wallonië. Los Churros was niet meer weg te denken van de kermis in Brussel en Mons en ook op de kerstmarkt in onze hoofdstad is hij een vaste waarde. Nadien volgden de vestigingen in de Taborastraat en de Grasmarkt op een boogscheut van de Grote Markt in Brussel.