Lokaal bestuur van Blankenberge wil zijn inwoners meekrijgen in het digitaal verhaal via diverse projecten: “Niemand mag uitgesloten worden omdat hij niet vlot met de computer kan werken”

Zowel op Europees, Federaal als Vlaams niveau zijn subsidies beschikbaar om acties uit te bouwen. Blankenberge dong mee en haalde heel wat financiële middelen binnen om enkele korte- en langetermijnprojecten uit te bouwen met concrete acties rond e-inclusie. “Het is de bedoeling om alle inwoners mee te krijgen in het digitaal verhaal. Zo strijden we tegen de digitale uitsluiting. Tot nu werden 4 e-inclusieprojecten goedgekeurd. Met de financiële middelen die de hogere overheden ons aanreiken gaan we dus aan de slag.”, zegt schepen van Digitalisering en Innovatie Mitch De Geest (Open Vld).

Volledig scherm Schepen Mitch De Geest (Open Vld). © Filip Vanden Berghe

Lokaal beleidsplan en digibanken

Een eerste project gaat over het uittekenen van een lokaal beleidsplan rond e-inclusie. Alle belanghebbenden, groepen of diensten worden bevraagd naar hun digitale noden. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld met concrete acties, om de toegang tot de lokale digitale dienstverlening te verbeteren. Er zijn 2 projectmedewerkers aan de slag om dit in goede banen te leiden samen met een extern consultancybureau. Dit project loopt in samenwerking met de lokale besturen Knokke-Heist, Damme en Zuienkerke. Met diezelfde gemeenten wordt ook het project Digibanken uitgebouwd. Zo worden er laptops aangekocht voor een laptopuitleendienst, komen er cursussen op maat van verschillende groepen (vb. senioren, personeel, kortgeschoolden) en is er een helpdesk voor digitale vragen. Dit alles zal het bestuur organiseren in enkele digipunten in de stad.

Een 3de project speelt zich af binnen de sociale diensten van de 10 steden of gemeenten binnen de regio Brugge. Er worden digiscans aan huis uitgevoerd bij gezinnen, waar men bijvoorbeeld de behoefte aan laptops of bijkomende opleidingen scant. Afhankelijk van die uitkomst biedt het project een aanbod op maat aan. Ook het personeel van de sociale diensten wordt opgeleid om zo goed mogelijk hun cliënten te helpen met digivragen en -problemen.

Project voor kwetsbare gezinnen

Een laatste project speelt zich uitsluitend af in Blankenberge. Dit richt zich vooral op kwetsbare gezinnen en bekijkt hoe ze maximaal toegang tot wifi in huis kunnen garanderen. Ook de digitale rechtenverkenner valt onder deze noemer: het is een tool waarmee iedere burger kan onderzoeken op welke tegemoetkomingen of premies hij of zij recht heeft. Het lokaal bestuur brengt ook de dienstverlening in beeld: het is de bedoeling om filmpjes te maken over het onderwijsaanbod, sociale hulp,... Er komt een visuele en laagdrempelige voorstelling voor laaggeletterden, kortgeschoolden en anderstaligen. Ten slotte onderzoekt dit project ook of de digitale tools van het lokaal bestuur gebruiksvriendelijk zijn en mogelijks verbeterd kunnen worden.

