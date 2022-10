Lokaal bestuur van Blankenberge past enkele sociale premies en tegemoetkomingen aan

Heist Gerecht onderzoekt verdacht overlijden in Heist

In een woning in de Vlamingstraat in Heist is vrijdag het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Omdat de doodsoorzaak niet duidelijk was, gaat het gerecht uit van een verdacht overlijden. “Er is een wetsgeneesheer aangesteld”, meldt het parket.

23 oktober