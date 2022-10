Lokaal bestuur van Blankenberge pakt hondenpoep aan met ludieke campagne ‘Kakje, zakje, bakje’

De Week van de Handhaving is een initiatief van Mooimakers in samenwerking met OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Politie, GAS-vaststellers en de Gemeenschapswachten slaan dan de handen in elkaar door de sociale controle op te voeren, inwoners te informeren en overtreders te beboeten. De ludieke campagne ‘Kakje, zakje, bakje’ moet daarbij helpen. Hondenpoep ontsiert het straatbeeld en het is een bron van ergernis voor vele Blankenbergenaars. Vooral in deze donkere dagen laten nalatige baasjes de uitwerpselen van hun viervoeter vaker liggen. Nochtans zijn ze verplicht om de uitwerpselen op te ruimen en in de vuilnisbak te gooien of in één van de 100 hondenpoepbuizen die de stad rijk is. Baasjes zijn ook verplicht om hondenpoepzakjes bij zich te hebben. Hondenpoep(zakjes) achterlaten of in een rioolputje gooien, is strafbaar en staat gelijk aan zwerfvuil. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete tot 350 euro.