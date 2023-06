Lokaal bestuur neemt cheque van 25.000 euro in ontvangst: “In onze stad groeit 30% van de kinderen op in kansarmoede”

Brugse dealer met 100-tal klanten riskeert 40 maanden cel: "Gehuurde garage lag vol drugs”

Een 25-jarige Bruggeling riskeert 40 maanden cel voor grootschalige drugshandel. W.B. had een honderdtal klanten en verdiende naar eigen zeggen tot 800 euro per dag. Zijn drugs stockeerde hij in een gehuurde garage, die op naam stond van zijn toenmalige vriendin.