Lokaal bestuur Blankenberge werkt samen met Natuurbuur via een interactieve digitale catalogus met groene oplossingen

De catalogus is gepersonaliseerd voor Blankenberge. Lokale premies, groepsaankopen en andere lokale initiatieven zijn er dus in opgenomen. Dit project kadert ook in het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) waarin het bestuur zich engageert om de klimaatambities verder op de drijven. De applicatie heeft dus aandacht voor de vier pijlers: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Mitch De Geest (Open Vld), schepen voor Duurzaamheid: “Er wordt nog te veel ruimte onbenut gelaten in de strijd tegen de klimaatverandering. De burger moet mee zijn in deze cruciale tijden en moet weten dat onze tuinen, gevels of platte daken potentieel hebben. We willen onze burgers op een laagdrempelige manier sensibiliseren. Daarom lanceerden we ook in onze stad deze interactieve digitale catalogus via onze website. Naast een beschrijving van een groene oplossing geeft het ook weer welke voordelen het heeft, hoe je ’t moet toepassen, wat het kost en wat je ervoor nodig hebt.”