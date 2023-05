Lokaal bestuur Blankenberge sensibiliseert rond alcoholverkoop aan jongeren

School verspreidt brief naar ouders over leerkracht (27) die in cel zit na zedenfei­ten met drie leerlingen: “We hebben onmiddel­lijk actie ondernomen”

De directie van de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge heeft alle ouders en leerlingen een brief verstuurd waarin ze duidelijk maken hoe de komende lesweek zal verlopen. “Op dit moment beschikt de school niet over nieuwe informatie en wenst ze haar aandacht voor 100 % aan de zorg voor leerlingen en personeel te geven”, klinkt het. Het onderzoek naar de 27-jarige T.L. - die zelf naar de politie stapte toen de geruchten over zijn gedrag té sterk werden - loopt ondertussen volop verder. Dit staat er allemaal in de brief.