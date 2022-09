Lokaal bestuur Blankenberge ondertekent SDG-engagementsverklaring en zet lokale helden in de kijker

Burgemeester Björn Prasse (Open Vld) is opgetogen: “Het lokaal bestuur Blankenberge engageert zich voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Met de ondertekening van SDG-engagementsverklaring benadrukt het bestuur om zich elke dag in te zetten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen waar te maken. Dit moet ertoe bijdragen dat onze planeet en ook onze stad het tegen 2030 beter stelt. En dat op zowel sociaal, economisch als ecologisch vlak.” In dat kader richtte bevoegd schepen voor Duurzaamheid, Energie & Klimaatdoelstelling Mitch De Geest (Open Vld) bij zijn aantreden een duurzaamheidsteam op. “Zo’n team is nodig om die Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen nog beter naar het lokaal vlak te kunnen overbrengen en de eigen stadsdiensten én de bevolking ervoor te kunnen sensibiliseren. Draagvlak creëren om samen die doelstellingen te vertalen in concrete acties die het verschil maken, daar draait het om. Door onze participatieve aanpak zullen we in de nabije toekomst nog meer mensen en organisaties rond het thema duurzaamheid betrekken en zullen we aanwezige competenties, talenten en expertises op dat vlak in onze stad activeren. Ook zullen we nog verdere aansluiting zoeken bij de doelstellingen van het meerjarenplan waarvan reeds heel wat acties gelinkt zijn aan de SDG’s”, aldus de schepen.