Lokaal bestuur Blankenberge maakt cijfers bekend rond GAS-boetes tijdens de zomervakantie: “Naast de effectieve boetes werden heel wat mondelinge waarschuwingen gegeven”

Tijdens de zomervakantie werd het grootste en drukste deel van de binnenstad verkeersvrij gemaakt tussen 10 en 05 uur. Prasse: “Deze maatregel voerden we in uit veiligheidsoverweging, de veiligheid van bezoekers primeert. ANPR-camera’s, slimme camera’s die de nummerplaten automatisch lezen, detecteerden of bestuurders al dan niet een vergunning hadden om in de verkeersluwe zone te rijden. Aangezien de werking met ANPR-camera’s nieuw was, waren we er ons bewust van dat we een overgangsperiode moesten inlassen. We hebben actief ingezet op sensibilisering en bewustwording vooraleer we effectief overgingen tot GAS-boetes uitschrijven.” Gedurende de maand juli (1-25 juli) werd er vooral gesensibiliseerd, er werden geen GAS-boetes uitgeschreven. Het was de bedoeling om bestuurders te laten wennen aan de nieuwe regelgeving en aan de nieuw geplaatste verkeers- en waarschuwingsborden. In deze periode reden dagelijks gemiddeld 500 bestuurders het autoluw centrum binnen. In de periode na 26 juli werden ruim 1.500 verwittigingen verstuurd naar overtreders. Zij kregen een waarschuwing, geen GAS-boete. Vanaf 08 augustus werd er effectief beboet. De cijfergegevens tonen aan dat 6.606 bestuurders een GAS-boete van 58 euro in de bus krijgen.