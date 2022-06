Lokaal bestuur Blankenberge lanceert publiek inspraakplatform

Via de website participatie.blankenberge.be schotelt het lokaal bestuur Blankenberge vanaf vandaag mogelijkheden tot inspraak voor aan zijn inwoners. “Participatie is één van de speerpunten van ons meerjarenplan.”

Burgemeester Björn Prasse: “Elk participatieproject op het inspraakplatform betrekt inwoners op een andere manier. Zo kunnen we vragen om ideeën te delen, feedback te geven op een (beleids)voorstel, een prioriteit kenbaar te maken of een enquête in te vullen. De eerste enquête die online staat gaat over de verkeersveiligheid in de Karel Deswertlaan tussen de De Smet de Naeyerlaan en de Zuidlaan.”

Schepen voor Digitalisering & Innovatie Mitch De Geest vult aan: “Participatie is één van de speerpunten in ons meerjarenplan. Het inspraakplatform stelt ons in staat de vinger aan de pols te houden en meer voeling te krijgen met de noden en verwachtingen in onze stad. Zo komen we tot breder gedragen oplossingen.”

Iedereen heeft toegang tot het platform en grasduint er vrij door de actieve en openbare projecten in Blankenberge. Eénmaal geregistreerd via participatie.blankenberge.be of aangemeld met je Hoplr-account, blijf je via e-mail op de hoogte van nieuwe projecten of fases.