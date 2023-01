Lokaal bestuur Blankenberge lanceert enquête rond vernieuwing van de begraafplaats Scharebrugstraat

Annelies Verbeke op de praatstoel in de biblio­theek van Blankenber­ge

Op woensdag 25 januari komt auteur Annelies Verbeke als eerste dit jaar op de praatstoel zitten in de bib. Met 70.000 exemplaren bracht Verbeke in 2003 de roman ‘Slaap!’ uit. Ondertussen schreef ze al tientallen boeken en is ze een van de beste auteurs in het genre kortverhalen.

14:12