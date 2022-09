Lokaal bestuur Blankenberge is heel tevreden over de zomervakantie: “Het dagtoerisme zit opnieuw op pre-corona niveau”

Blankenberge-Knokke AZ Zeno zoekt sollicitan­ten op de zeedijk van Blankenber­ge om personeels­te­kort op te lossen: “In Knokke verzamel­den we 18 cv's van geïnteres­seer­den”

Zaterdag konden geïnteresseerden solliceteren voor een job in het AZ Zeno tijdens een actie op de Zeedijk van Blankenberge. Nadien kregen ze een cocktail/mocktail aangeboden in een nabijgelegen strandbar. Met het initiatief hoopt het ziekenhuis nieuwe medewerkers aan te trekken, want dat is in de kustregio een hele uitdaging. Eerder deden ze al een soortgelijke actie in Knokke. “Daar leverde onze actie 18 cv’s op en we hopen ook vandaag potentiële werknemers te ontmoeten”, zegt Isabelle De Brock die verantwoordelijk is voor de werving en selectie in het AZ Zeno.

28 augustus