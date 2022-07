Lokaal bestuur Blankenberge creëert 77 extra parkeerplaatsen in de Groenestraat en aan Koning Boudewijnlaan

Blankenberge Laatste weekend van augustus staat in teken van de bloemencor­so in Blankenber­ge

Blankenberge sluit de zomervakantie traditiegetrouw af met de Bloemencorso. Op zondag 28 augustus zullen meer dan 80.000 Dahlia’s de badstad opfleuren. Het thema is “Corso, eropuit!” met een knipoog naar de periode die we de afgelopen 2 jaar hebben beleefd en waarin we in eigen streek massaal nieuwe dingen ontdekt hebben. Talrijke Belgische hotspots worden dan ook uitgebeeld door duizenden bloemen.

